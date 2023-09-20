Защитник «Салавата» Коледов разбил в кровь лицо игроку «Нефтехимика» и получил 5+20
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В Уфе закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, «Салават Юлаев» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
На 13-й минуте третьего периода защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов толчком на борт разбил лицо игроку обороны нижнекамского клуба Артёму Серикову. В итоге Коледов получил 5+20 минут штрафа.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
В текущем регулярном сезоне Павел Коледов за уфимский клуб провёл семь матчей, в которых отметился одной заброшенной шайбой при 29 минутах штрафа. В следующей встрече уфимский клуб сыграет дома с «Автомобилистом» 22 сентября.
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