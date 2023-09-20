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«Салават Юлаев» упустил преимущество в две шайбы, но победил дома «Нефтехимик»

«Салават Юлаев» упустил преимущество в две шайбы, но победил дома «Нефтехимик»
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В Уфе на стадионе «Арена-Металлург» завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, «Салават Юлаев» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

На 14-й минуте первого периода нападающий уфимского клуба Николай Кулёмин открыл счёт в матче, добив шайбу в падении.

На шестой минуте второго периода Александр Комаров с передач Ивана Дроздова и Григория Панина упрочил преимущество подопечных Виктора Козлова.

На 57-й секунде третьего периода Андрей Белозёров с передач Энтони Камары и Наиля Якупова размочил счёт в матче. На восьмой минуте периода Данил Шерстобитов с передач Рауля Якупова и Дмитрия Жукенова сделал счёт 2:2. На 10-й минуте третьей двадцатиминутки Павел Коледов с передач Михаила Науменкова и Ивана Дроздова вновь вывел хозяев вперёд. В конце матча Матвей Бабенко с передачи Артёма Пименова установил окончательный счёт в игре, забросив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2023, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кулёмин – 13:03 (5x4)     2:0 Комаров (Дроздов, Панин) – 25:17 (5x5)     2:1 Белозёров (Камара, Якупов) – 40:57 (5x4)     2:2 Шерстобитов (Якупов, Жукенов) – 47:16 (5x4)     3:2 Коледов (Науменков, Дроздов) – 49:23 (5x4)     4:2 Бабенко (Пименов) – 58:03 (en)    
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