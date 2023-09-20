«Надо разобрать, думаю, что не было нарушения». Коледов — о своём удалении 5+20

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов прокомментировал победный матч с «Нефтехимиком» (4:2) и рассказал о своём удалении за жёсткий силовой приём в третьем периоде.
«Получился сумбурный матч, особенно начало третьего периода: много удалений, и моё тоже. Но результат есть результат. Бабенко и Комаров забили первые голы в КХЛ, поздравляю их.
Одна из самых сложных побед в сезоне? Я бы сказал, что непредсказуемая. Вели со счётом 2:0, потом пропустили две и доработали в концовке.
Подпортил настроение удалением? Посмотрю момент, но всё, что я видел – спорный момент. Надо разобрать, пока думаю, что не было нарушения», — цитирует Коледова пресс-служба уфимского клуба.
На 13-й минуте третьего периода Коледов толчком на борт разбил лицо игроку обороны нижнекамского клуба Артёму Серикову. В итоге Павел получил 5+20 минут штрафа.
- 20 сентября 2023
-
20:39
-
20:32
-
20:18
-
20:11
-
20:00
-
19:36
-
19:27
-
19:26
-
19:21
-
19:15
-
18:46
-
18:34
-
18:23
-
18:17
-
18:07
-
18:04
-
17:48
-
17:30
-
17:20
-
17:11
-
17:03
-
16:45
-
16:36
-
16:24
-
16:15
-
16:00
-
15:20
-
15:14
-
14:54
-
14:52
-
14:35
-
14:19
-
14:09
-
14:04
-
13:30