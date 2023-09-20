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«Надо разобрать, думаю, что не было нарушения». Коледов — о своём удалении 5+20

«Надо разобрать, думаю, что не было нарушения». Коледов — о своём удалении 5+20
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Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов прокомментировал победный матч с «Нефтехимиком» (4:2) и рассказал о своём удалении за жёсткий силовой приём в третьем периоде.

«Получился сумбурный матч, особенно начало третьего периода: много удалений, и моё тоже. Но результат есть результат. Бабенко и Комаров забили первые голы в КХЛ, поздравляю их.

Одна из самых сложных побед в сезоне? Я бы сказал, что непредсказуемая. Вели со счётом 2:0, потом пропустили две и доработали в концовке.

Подпортил настроение удалением? Посмотрю момент, но всё, что я видел – спорный момент. Надо разобрать, пока думаю, что не было нарушения», — цитирует Коледова пресс-служба уфимского клуба.

На 13-й минуте третьего периода Коледов толчком на борт разбил лицо игроку обороны нижнекамского клуба Артёму Серикову. В итоге Павел получил 5+20 минут штрафа.

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