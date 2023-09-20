«Будем жить в самолёте, нам не привыкать». Р. Ротенберг — о выезде СКА на Дальний Восток

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Северсталью» (4:1) поделился ожиданиями от выезда армейского клуба на Дальний Восток и рассказал, чем занимается во время перелётов.
«Что делаю в самолётах? Работаю, смотрим видео, готовимся к следующей игре. Мы живём хоккеем. После первой домашней игры я до пяти утра смотрел видео, пытался найти детали, которые нам необходимы, чтобы побеждать в будущих играх. Это наша жизнь, нужно любить хоккей. Только через любовь к хоккею можно круглосуточно отдаваться ему.
А по перелётам — ну, будем жить в самолёте, нам не привыкать. Мы уже живём в самолёте с начала сезона. Шесть игр подряд сейчас на выезде, для нас всё только начинается», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 20 сентября 2023
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