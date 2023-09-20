Р. Ротенберг: не я принимал решение обменять Кадейкина из СКА. Всегда хотел его вернуть

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Северсталью» (4:1) рассказал о назначении Александра Кадейкина новым капитаном армейского клуба.

«Смена капитана? Мы давно хотели, чтобы Саша к нам перешёл. В своё время мы выиграли вместе Кубок Гагарина. Когда делали обмен, мы не собирались Сашу менять, просто сложилась ситуация, когда мы уже с клубом договорились, на финишной прямой клуб выставил условия, потребовал обмена Саши Кадейкина. Мы тогда не хотели его отдавать, но не я принимал то решение. Я всегда хотел его вернуть. Изначально рассчитывал на него как на капитана, но так сложилось, что он был травмирован, и мы полностью доверились Хайруллину как капитану.

Жизнь диктует свои условия, мы работаем по ситуации. Вместе с командой собрались, я поговорил с Маратом Хайруллиным. Быть капитаном СКА — непростой груз. С учётом опыта Кадейкина, и победного опыта, и как командного игрока, он — тот, кто сможет объединить команду. Сегодня он эту роль выполнил на 100%. Все молодцы, у нас каждый может повести команду за собой. Меньше слов, больше дела, работаем дальше.

Первое звено доминировало? Вы же видите, что это ребята с серьёзным потенциалом. Кадейкин только набирает обороты, потому что была тяжёлая операция. Гальченюк вернулся из НХЛ, адаптация — непростой вопрос. Мы уже видим, что он добавляет с каждой игрой. Мы с ним много смотрим видео по нашей системе, он начинает полностью понимать наши требования. Толчинский — яркий, креативный игрок, победитель по духу. Эти ребята имеют огромный потенциал. Мы ещё далеко не увидели их лучшей игры, у них сумасшедший потенциал», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.