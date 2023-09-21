Конюшков — о голе «Витязю»: передаю привет учителю по геометрии

Защитник «Торпедо» Богдан Конюшков подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:1). Он забил последний гол в этой встрече на 59-й минуте, а также стал автором двух передач.

«Тренерский штаб нам сказал, что хорошая команда больше двух раз не может проигрывать. Поэтому победа над «Витязем» и в моральном, и в психологическом плане — хорошее подспорье для нас. Малое количество голов связываем с желанием сыграть красиво. Нужно было забить «мусорные» голы, не доводя шайбу красиво до пустых ворот. Нужно работать над завершением атаки. Чем дальше, тем ценнее это будет. Не все матчи будут идти под нашу скрипку, и возможно где-то будет два-три шанса, которые надо будет реализовать чтобы выигрывать.

Соглашусь с тем, что Владислав Фирстов и Николай Коваленко своей агрессивной игрой помогают команде побеждать. Парни «горячие» и я рад, что они в нашей команде. Но главное, чтобы их не перехлёстывали эмоции. Потому что слишком много удалений — и большая нагрузка ложится на защитников и нападающих, играющих в меньшинстве. «Под кожу» нужно залезать с умом. Например, как в моменте, когда Фирстов забил гол. Он лез до конца и ему было без разницы засчитают гол или нет, ему было важно доставить шайбу за ленточку. И пусть дальше уже судьи разбираются.

Не раскрою секрет, бросал я намеренно по воротам на последней минуте или случайно это получилось. Скажу, что не умею играть в бильярд. Просто я любил геометрию в школе, предмет по которому у меня была «пятёрка». Поэтому пользуясь случаем передаю привет учителю по геометрии», — приводит официальный сайт КХЛ слова Конюшкова.