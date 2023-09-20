Конец ужасной серии СКА и уникальный гол ветерана «Салавата». Итоги дня в КХЛ

20 сентября в регулярном чемпионате КХЛ сыграли пять матчей. Подводим их итоги.

«Магнитка» забрала оба сдвоенных домашних матча с «Автомобилистом», хоть сегодня и позволила сопернику набрать одно очко, решив исход игры только в буллитной серии. В матче могло быть и больше шайб, но сегодня блестяще действовали и Галкин, и Загидулин. Оба пропустили с игры только по одному разу, ещё в первом периоде.

Алексей Бывальцев реализовал большинство «Автомобилиста», забросив во втором матче подряд, но вели гости недолго — буквально через минуту выстрелил Робин Пресс. Решающий буллит на счету раззабивавшегося Дронова, а екатеринбуржцы проиграли третий матч подряд.

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«Нефтехимику» надо было реабилитироваться за кошмарные 0:8, и они это сделали, хоть и снова проиграли. После двух периодов «Салават» вёл в две шайбы (особенно хочется отметить ветерана «Салавата» Николая Кулёмина, забившего в своём первом же матче сезона, лёжа на пятаке в окружении нескольких соперников), но на третий период нижнекамцы приняли ударную дозу озверина и стали показывать искромётный хоккей — сравняли счёт, едва не забили ещё, но в итоге пропустили в меньшинстве.

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Минское «Динамо» только сегодня провело первый домашний матч в сезоне, но ничем не смогло порадовать соскучившихся по любимой команде болельщиков. «Локомотив» с ходу задал тон матчу, забив на первой же минуте, и спокойно довёл матч до победы. Один из голов — на счету Лихачёва, который забивает уже четвёртый матч подряд! В третьем периоде у «зубров» был всплеск активности, и они даже смогли забить, но к тому моменту исход игры уже был понятен.

«Витязю» по-прежнему не везёт, и, даже показывая добротный, неуступчивый хоккей, команда продолжает проигрывать — сегодня их антисерия достигла шести матчей. «Торпедо» же вернулось на победные рельсы — Гуска был великолепен, а Богдан Конюшков впервые в карьере КХЛ набрал три очка за матч. Таким образом, команда Игоря Ларионова вышла в лидеры Западной конференции, потеснив «Динамо».

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Петербург может немного выдохнуть — положен конец ужасной серии поражений. Для этого пришлось сменить капитана и поставить в ворота молодого Артемия Плешкова, который провёл первый матч за основную команду. Сегодняшняя победа стала третьей в сезоне и первой — за две с лишним недели. Армейцы не без труда, но всё-таки нащупали уверенность и выстрадали нужный результат. То, что нужно, потому что дальше легко тоже не будет — впереди выезд на Дальний Восток.

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Матчи 21 сентября

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