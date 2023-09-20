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Результаты матчей КХЛ 20 сентября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, расписание матчей 21 сентября

Конец ужасной серии СКА и уникальный гол ветерана «Салавата». Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня в КХЛ
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«Магнитка» вновь обыграла «Автомобилист», «Торпедо» вышло в лидеры Запада.

20 сентября в регулярном чемпионате КХЛ сыграли пять матчей. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2023, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Б
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Бывальцев (Да Коста, Широков) – 04:41 (5x4)     1:1 Пресс (Ди, Джонсон) – 05:46 (5x5)     2:1 Дронов – 65:00    

«Магнитка» забрала оба сдвоенных домашних матча с «Автомобилистом», хоть сегодня и позволила сопернику набрать одно очко, решив исход игры только в буллитной серии. В матче могло быть и больше шайб, но сегодня блестяще действовали и Галкин, и Загидулин. Оба пропустили с игры только по одному разу, ещё в первом периоде.

Алексей Бывальцев реализовал большинство «Автомобилиста», забросив во втором матче подряд, но вели гости недолго — буквально через минуту выстрелил Робин Пресс. Решающий буллит на счету раззабивавшегося Дронова, а екатеринбуржцы проиграли третий матч подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2023, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Кулёмин (Дроздов, Науменков) – 13:03 (5x4)     2:0 Комаров (Дроздов, Панин) – 25:17 (5x5)     2:1 Белозёров (Камара, Якупов) – 40:57 (5x4)     2:2 Шерстобитов (Якупов, Жукенов) – 47:16 (5x4)     3:2 Коледов (Науменков, Дроздов) – 49:23 (5x4)     4:2 Бабенко (Пименов) – 58:03 (en)    

«Нефтехимику» надо было реабилитироваться за кошмарные 0:8, и они это сделали, хоть и снова проиграли. После двух периодов «Салават» вёл в две шайбы (особенно хочется отметить ветерана «Салавата» Николая Кулёмина, забившего в своём первом же матче сезона, лёжа на пятаке в окружении нескольких соперников), но на третий период нижнекамцы приняли ударную дозу озверина и стали показывать искромётный хоккей — сравняли счёт, едва не забили ещё, но в итоге пропустили в меньшинстве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2023, среда. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
1 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Шалунов (Лихачёв, Гернат) – 00:30 (5x5)     0:2 Тесанов (Полунин, Сергеев) – 17:19 (5x5)     0:3 Лихачёв (Красковский, Алексеев) – 25:37 (5x4)     1:3 Смит (Кёрран, Энас) – 53:09 (5x4)     1:4 Полунин – 59:20 (en)    

Минское «Динамо» только сегодня провело первый домашний матч в сезоне, но ничем не смогло порадовать соскучившихся по любимой команде болельщиков. «Локомотив» с ходу задал тон матчу, забив на первой же минуте, и спокойно довёл матч до победы. Один из голов — на счету Лихачёва, который забивает уже четвёртый матч подряд! В третьем периоде у «зубров» был всплеск активности, и они даже смогли забить, но к тому моменту исход игры уже был понятен.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2023, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Летунов (Коваленко, Конюшков) – 02:33 (5x4)     2:0 Фирстов (Максимов, Конюшков) – 48:59 (5x5)     2:1 Савчик (Воронков, Педан) – 57:09 (5x5)     3:1 Конюшков (Гуска) – 59:42 (en)    

«Витязю» по-прежнему не везёт, и, даже показывая добротный, неуступчивый хоккей, команда продолжает проигрывать — сегодня их антисерия достигла шести матчей. «Торпедо» же вернулось на победные рельсы — Гуска был великолепен, а Богдан Конюшков впервые в карьере КХЛ набрал три очка за матч. Таким образом, команда Игоря Ларионова вышла в лидеры Западной конференции, потеснив «Динамо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 сентября 2023, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Алистров (Пашнин) – 06:19 (5x5)     1:1 Иванцов – 10:12 (5x5)     2:1 Зыков (Поляков) – 37:40 (5x5)     3:1 Никишин (Алистров) – 50:42 (5x5)     4:1 Зыков (Поляков) – 51:53 (5x5)    

Петербург может немного выдохнуть — положен конец ужасной серии поражений. Для этого пришлось сменить капитана и поставить в ворота молодого Артемия Плешкова, который провёл первый матч за основную команду. Сегодняшняя победа стала третьей в сезоне и первой — за две с лишним недели. Армейцы не без труда, но всё-таки нащупали уверенность и выстрадали нужный результат. То, что нужно, потому что дальше легко тоже не будет — впереди выезд на Дальний Восток.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном канале КХЛ в YouTube.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 21 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2023, четверг. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2023, четверг. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2023, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2023, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2023, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2023, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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