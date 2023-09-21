«Могильный, Сундин». Канадский новичок «Лады» назвал игроков, у которых учился в детстве

Нападающий «Лады» Скотт Космачук рассказал о своих кумирах в детстве.

«Когда я был совсем маленьким, хоккей для меня был забавой, весёлым развлечением, я его не смотрел. Я был хорош в нём, но никогда не думал, как меня задрафтуют в лиге Онтарио, как я буду играть в АХЛ. Я всегда хотел играть только в НХЛ. Я 10 лет играл в «Торонто Марлиз». За год до драфта в ОХЛ пошли разговоры, вокруг начали крутиться агенты и скауты. Тогда-то я и подумал: «О, так теперь это моя реальность».

После этого начал смотреть больше хоккея, чтобы учиться у других игроков. Тогда это были Могильный, Сундин, Дарси Такер, Шейн Корсон, Уэнделл Кларк. Но хоккей нынешний отличается от хоккея в те времена. Сейчас всё более систематизировано, больше техники и скорости, нужно быть большим и сильным. Лучшие игроки тех времён отличались от лучших игроков современности — Кучерова, Макдэвида, Кросби», — сказал Космачук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.