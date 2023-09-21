В «Тракторе» прокомментировали подписание экс-нападающего «Анахайма» и «Чикаго»

Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков прокомментировал подписание контракта с 31-летним нападающим Чарльзом Робинсоном. С американским форвардом заключено соглашение до конца текущего сезона

«С подписанием Чарльза «Трактор» приобретает опытного и габаритного форварда, сильными сторонами которого являются универсализм, способность эффективно действовать как в большинстве, так и меньшинстве, а также умение вести силовую борьбу и оказывать давление на игроков соперника. Робинсон может сыграть в центре и с краю, у него хорошее катание и выраженные лидерские качества. Он привнесёт в команду ещё больше уверенности и усилит её физически», — приводит слова Волкова официальный сайт «Трактора».

Напомним, Робинсон за карьеру в НХЛ выступал за четыре клуба: «Оттаву Сенаторз», «Калгари Флэймз», «Анахайм Дакс» и «Чикаго Блэкхоукс». Суммарно в лиге американец отыграл 63 встречи и набрал 12 (4+8) очков.