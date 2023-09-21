«Трактор» подписал контракт с экс-нападающим «Анахайма» и «Оттавы»

Нападающий Чарльз Робинсон подписал контракт с «Трактором», сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, соглашение с 31-летним американским хоккеистом заключено до конца сезона-2023/2024.

Чарльз Робинсон — габаритный нападающий из Северной Америки. Форвард начал свою карьеру в Государственном университете озера Верхнее (Су-Сент-Мэри, Мичиган) и два сезона играл в NCAA. Робинсон известен преимущественно по выступлениям в АХЛ. Нападающий успел примерить форму «Бингемтон Сенаторз», «Сан-Хосе Барракуду», «Манитобы Муз», «Стоктон Хит», «Сан-Диего Галлз» и «Рокфорд Айс Догс». Американец суммарно провёл 575 встреч в лиге, набрав 294 (135+159) очка.

В НХЛ форвард принял участие в 63 матчах, забил четыре гола и отдал восемь результативных передач. Робинсон выступал за «Оттаву Сенаторз», «Калгари Флэймз», «Анахайм Дакс» и «Чикаго Блэкхоукс».