Игнатьев: «Лада» четыре дня ждёт «Куньлунь», а мы летим с «гавриками» с Дальнего Востока

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев подвёл итог встречи с «Адмиралом» (1:3).

«Я второй раз в карьере оказался первооткрывателем сезона и в одном, и в другом дальневосточном городе. Есть такая честь – открывать сезоны. Скажу, что делать это нелегко. Вообще нелегко играть на Дальнем Востоке, все об этом знают. А быть первой командой и открывать сезон, когда полные трибуны и болельщики не видели своей команды с февраля, очень сложно.

Что касается игры — обе команды начали осторожно, но к сожалению, в первом периоде два пропущенных гола немного повернули игру не в ту сторону, которую мы хотели. Первый период, скажем так, пошёл не по нашему плану. Но начиная со второго периода стали появляться какие-то моменты. И гол забили, и ещё могли забить, игра более-менее выровнялась. Ну а третий период всегда играется обеими командами по счёту. В данном случае одна пыталась сравнять, другая – удержать. Одна оплошность — и третий гол. Обычный сценарий выездной игры.

Насколько было бы удобнее полететь из Владивостока в Новосибирск, а не в Тольятти? Какая разница? Ну лишних три часа пролететь, не это проблема. Мы прилетели после восьми игр через день: шестнадцать дней и восемь игр с нашими травмами, и мы прилетели на Дальний Восток. «Амур» отдыхал четыре дня, «Адмирал» отдыхал четыре или пять – и это было видно сегодня. Они были свежее. Наши ребята сделали всё. Могло ли повернуться в другую сторону? Могло, моменты были, в большинстве надо забивать.

Тольятти тоже четыре дня сидит и ждёт нас, а мы летим с «гавриками» с Дальнего Востока. Как будем восстанавливаться? До самолета дойдём, посмотрим, что у них там есть на борту и какое питание», — приводит слова Игнатьева сайт «Адмирала».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» сыграет с «Ладой» в Тольятти 23 сентября.