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«Адмирал» обыграл «Куньлунь» и нанёс китайскому клубу четвёртое поражение в пяти матчах

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Адмирал» принимал пекинский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

На третьей минуте Александр Шевченко вывел дальневосточную команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Николай Чебыкин и Леонид Метальников. На шестой минуте Даниил Гутик после паса Павла Шэна удвоил преимущество «Адмирала». На 31-й минуте Брэндон Ип отыграл один гол. На 54-й минуте Тайлер Граовац забил третий гол.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Куньлунь» в Тольятти сыграет с «Ладой». «Адмирал» примет московское «Динамо». Оба матча состоятся 23 сентября.