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Нападающий «Сибири» Энди Андреофф рассказал о первых голах в КХЛ

Нападающий «Сибири» Энди Андреофф рассказал о первых голах в КХЛ
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Нападающий «Сибири» Энди Андреофф после победы над «Авангардом» (4:3) рассказал о первых голах в КХЛ.

«Сбросил груз с плеч? Да, конечно. Сегодня стало гораздо проще от того, что забил. Наконец груз с плеч спал. Отличная передача была на первый гол от Бека.

Хорошая нацеленность на ворота? Помимо того, что давили на ворота, очень много поймали на себя бросков. Всё это своевременно случилось. Подловили моменты, подловили отскоки. И забили шайбу.

Идеальное дерби? Сегодня болельщики были сумасшедшие. Сегодня была настоящая атмосфера матча плей-офф, чувствовалось.

Развели с Беком в равных составах? Это хоккей, ничего страшного. Проиграли пару игр, пришлось поменять звенья. У нас в команде все играют здорово», — передаёт слова Андреоффа корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

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