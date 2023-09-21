Немировски: последние три матча «Сибирь» показывает тот хоккей, который мы хотим видеть

Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски оценил победный матч с «Авангардом» (4:3).

«Хорошая игра. Движение, давление, последние три игры мы играем чуть быстрее, чем в начале регулярки. Конечно, хочется играть ещё лучше. Сегодня в начале игры пропустили гол и потом начали пропускать много моментов. Слишком много смотрели на шайбу, хорошо, что нас вратарь выручил в первые пять минут. Затем перехватили инициативу, много позитивных моментов было. Надо работать и добавлять ещё.

Многие игры мы начинаем хорошо, идём в давление, но пропускаем один момент – и гол. Да, последние три игры «Сибирь» показывает тот хоккей, который мы хотим видеть. На тренировках работаем над разными вещами, мы хотим играть вперёд и быстро, без откатов, с быстрыми решениями на льду, с быстрым передвижением шайбы», — сказал Немировски на пресс-конференции.