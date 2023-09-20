«Сибирь» поместила нападающего Сетдикова в список отказов

Новосибирская «Сибирь» поместила нападающего Никиту Сетдикова в список отказов. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

28-летний Никита Сетдиков в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл пять матчей, в которых отметился тремя голевыми передачами. Показатель полезности форварда составляет «+1». Сетдиков выступает в «Сибири» с 2020 года. Ранее он играл в екатеринбургском «Автомобилисте», рижском «Динамо», нижегородском «Торпедо» и других клубах.

«Сибирь» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав семь очков после семи матчей. В ближайшем матче команда встретится с омским «Авангардом» завтра, 21 сентября. Начало игры — в 15:30 по московскому времени.