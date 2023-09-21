«Интересно, на какую разведку он работает?». Кожевников жёстко ответил на критику Задорова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников ответил на критику со стороны защитника «Калгари Флеймз» Никиты Задорова.

«Задоров просто несёт чушь! Где он живёт? Вот от этого надо отталкиваться. Льёт грязь на наших легенд, говорит, что за меня якобы кто-то пишет. Всё знает! Интересно, на какую разведку он работает? Живя в Америке, он откуда-то знает, что я говорю, что пишу, кто у меня берёт интервью, кто мне звонит. Пусть играет в хоккей, это у него получается лучше. Просто бред какой-то несёт. Живёт там, не знает, что происходит здесь, о чём с ним можно разговаривать? Посмотрите, кто у него брал интервью: иноагент-гадёныш, который специально провоцировал и задавал такие вопросы», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.