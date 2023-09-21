«Есть люди, кто пишет от этих дедов-хоккеистов». Задоров ответил на критику Кожевникова

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров ответил на критику двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова. В феврале 2022 года специалист сказал: «Для него то, что показывает CNN с BBC, то и истина. Мыслительного процесса — нуль. К сожалению, в нынешнем поколении детей социальных сетей таких тоже немало».
«Ну, это не он написал. Это за него пишут. От его имени. Думаешь, он каждый день сидит на телефоне и интервью даёт? За него это всё пишут. Есть люди, кто пишет от всех этих дедов-хоккеистов. Я знаю это. Может быть, какие-то интервью он даёт. Но, говорят, он только гуляет, в баню ходит (смеётся).
CNN я вообще ненавижу, там идёт пропаганда. Телевизор вообще нельзя смотреть, ни в одной стране мира. Это манипуляция людьми. Есть интернет, есть исторические факты, есть интервью, есть расследования. Это всё показывает. Задавай вопросы — я тебе про всё расскажу. Что он считает, что я вырос в 1990-х, не видел Советский Союз? Но я знаю историю Советского Союза, я читал про неё», — сказал Задоров в интервью на YouTube-канале «вДудь»*.
*признан иноагентом в РФ
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