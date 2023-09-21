Дубль Мичкова с голом на последней минуте матча помог «Сочи» победить дома «Трактор»

В Сочи завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал «Трактор». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

На второй минуте первого периода Егор Фатеев с передачи Артёма Блажиевского открыл счёт в матче.

В середине второй двадцатиминутки Сергей Попов с передачи Кирилла Рассказова восстановил равенство в счёте. За 29 секунд до конца второго периода Никита Тертышный с передачи Антона Бурдасова вновь вывел челябинский клуб вперёд.

На второй минуте третьего периода Матвей Мичков с передач Джесси Грэма и Артура Тянулина сделал счёт 2:2. Эта шайба стала для Мичкова первой в текущем сезоне. На 11-й минуте периода Александр Шаров в третий раз вывел гостей вперёд, однако менее чем через три минуты Кирилл Рассказов с передач Артёма Николаева в очередной раз сделал счёт равным. На последней минуте третьего периода Матвей Мичков принёс хозяевам победу, оформив дубль.

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