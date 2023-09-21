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Дубль Мичкова с голом на последней минуте матча помог «Сочи» победить дома «Трактор»

Дубль Мичкова с голом на последней минуте матча помог «Сочи» победить дома «Трактор»
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В Сочи завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал «Трактор». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:3.

На второй минуте первого периода Егор Фатеев с передачи Артёма Блажиевского открыл счёт в матче.

В середине второй двадцатиминутки Сергей Попов с передачи Кирилла Рассказова восстановил равенство в счёте. За 29 секунд до конца второго периода Никита Тертышный с передачи Антона Бурдасова вновь вывел челябинский клуб вперёд.

На второй минуте третьего периода Матвей Мичков с передач Джесси Грэма и Артура Тянулина сделал счёт 2:2. Эта шайба стала для Мичкова первой в текущем сезоне. На 11-й минуте периода Александр Шаров в третий раз вывел гостей вперёд, однако менее чем через три минуты Кирилл Рассказов с передач Артёма Николаева в очередной раз сделал счёт равным. На последней минуте третьего периода Матвей Мичков принёс хозяевам победу, оформив дубль.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 сентября 2023, четверг. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 3
Трактор
Челябинск
0:1 Фатеев (Блажиевский) – 01:36 (5x5)     1:1 Попов (Рассказов) – 30:36 (5x4)     1:2 Тертышный (Бурдасов) – 39:31 (5x4)     2:2 Мичков (Грэм, Тянулин) – 41:07 (5x5)     2:3 Шаров – 50:56 (4x5)     3:3 Рассказов (Николаев) – 53:18 (5x5)     4:3 Мичков (Тянулин, Гараев) – 59:11 (5x5)    

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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