Дубль Мичкова с голом на последней минуте матча помог «Сочи» победить дома «Трактор»

В Сочи завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Сочи» принимал «Трактор». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:3.
На второй минуте первого периода Егор Фатеев с передачи Артёма Блажиевского открыл счёт в матче.
В середине второй двадцатиминутки Сергей Попов с передачи Кирилла Рассказова восстановил равенство в счёте. За 29 секунд до конца второго периода Никита Тертышный с передачи Антона Бурдасова вновь вывел челябинский клуб вперёд.
На второй минуте третьего периода Матвей Мичков с передач Джесси Грэма и Артура Тянулина сделал счёт 2:2. Эта шайба стала для Мичкова первой в текущем сезоне. На 11-й минуте периода Александр Шаров в третий раз вывел гостей вперёд, однако менее чем через три минуты Кирилл Рассказов с передач Артёма Николаева в очередной раз сделал счёт равным. На последней минуте третьего периода Матвей Мичков принёс хозяевам победу, оформив дубль.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
- 21 сентября 2023
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:50
-
22:41
-
22:21
-
22:06
-
22:00
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:38
-
21:21
-
21:16
-
21:11
-
21:01
-
21:00
-
20:47
-
20:33
-
20:22
-
20:16
-
20:08
-
20:00
-
19:43
-
19:29
-
19:16
-
19:11
-
19:10
-
19:05
-
19:00
-
18:56
-
18:53
-
18:45
-
18:39
-
18:35