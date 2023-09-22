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Капитан «Сан-Хосе» Кутюр травмировался на тренировке

Капитан «Сан-Хосе» Кутюр травмировался на тренировке
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Капитан «Сан-Хосе Шаркс» Логан Кутюр выбыл из строя из-за травмы нижней части тела, которую он получил во время тренировки в межсезонье, сообщает Reuters. Нападающий вернётся к работе в одну из следующих недель в зависимости от хода восстановления.

«Сан-Хосе Шаркс» начали тренировочный сбор в четверг и проведут первый матч в регулярном чемпионате НХЛ против «Вегас Голден Найтс» 12 октября. Для 34-летнего Кутюра предстоящий сезон станет 15-м в карьере. В НХЛ канадец выступал то за «Шаркс».

В прошлом сезоне он принял участие во всех 82 матчах и набрал 67 (27+40) очков. На счету Кутюра за карьеру 700 (323+377) очков и 251 минута штрафа в 927 играх. Он был выбран «Сан-Хосе» в первом раунде драфта под общим девятым номером в 2007 году.

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