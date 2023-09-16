Нападающий «Сан-Хосе» Данил Гущин реализовал послематчевый буллит на турнире новичков НХЛ
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Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Данил Гущин реализовал послематчевый буллит во встрече турнира новичков Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой «Сан-Хосе Шаркс» в серии послематчевых бросков (4:3 Б).
Напомним, Данил Гущин был выбран «Сан-Хосе Шаркс» под общим 76-м номером на драфте НХЛ 2020 года. В сезоне-2022/2023 он провёл два матча в НХЛ, в которых отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.
Турнир Rookie Faceoff с участием шести команд проходит с 15 по 18 сентября. В нём принимают участие «Анахайм Дакс», «Аризона Койотс», «Колорадо Эвеланш», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и принимающая команда «Вегас Голден Найтс».
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