«Сочи» впервые с 2019 года одержал пять побед подряд в регулярном чемпионате КХЛ
Поделиться
«Сочи» впервые с 2019 года одержал пять побед подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.
Вчера, 21 сентября, «Сочи» выиграл у челябинского «Трактора» со счётом 4:3. Эта победа стала пятой подряд в Континентальной хоккейной лиге. Ранее подопечные Дмитрия Кокорева дважды обыграли череповецкую «Северсталь» (5:3 и 5:4 ОТ), а также победили новосибирскую «Сибирь» (4:2) и ярославский «Локомотив» (5:0).
Ранее подобного результата команда добивалась в сезоне-2018/2019, тогда южане выиграли пять игр подряд на финише регулярки.
«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 12 очков после девяти игр. В следующем матче южане встретятся с московским «Спартаком» 26 сентября.
Комментарии
- 22 сентября 2023
-
09:05
-
09:05
-
08:58
-
08:41
-
08:40
-
08:20
-
08:10
-
07:50
-
04:58
-
04:19
-
04:05
-
03:24
-
02:40
-
02:30
-
01:00
- 21 сентября 2023
-
23:48
-
23:35
-
23:30
-
23:19
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:50
-
22:41
-
22:21
-
22:06
-
22:00
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:38
-
21:21
-
21:16
-
21:11
-
21:01
Партнерский контент