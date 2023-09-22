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«Сочи» впервые с 2019 года одержал пять побед подряд в регулярном чемпионате КХЛ

«Сочи» впервые с 2019 года одержал пять побед подряд в регулярном чемпионате КХЛ
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«Сочи» впервые с 2019 года одержал пять побед подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги.

Вчера, 21 сентября, «Сочи» выиграл у челябинского «Трактора» со счётом 4:3. Эта победа стала пятой подряд в Континентальной хоккейной лиге. Ранее подопечные Дмитрия Кокорева дважды обыграли череповецкую «Северсталь» (5:3 и 5:4 ОТ), а также победили новосибирскую «Сибирь» (4:2) и ярославский «Локомотив» (5:0).

Ранее подобного результата команда добивалась в сезоне-2018/2019, тогда южане выиграли пять игр подряд на финише регулярки.

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 12 очков после девяти игр. В следующем матче южане встретятся с московским «Спартаком» 26 сентября.

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