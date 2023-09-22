Главный тренер «Сочи» Кокорев прокомментировал победу в матче с «Трактором»
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Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал победу в матче Континентальной хоккейной лиги с челябинским «Трактором» (4:3).
«В первом периоде немножко потеряли концентрацию, получили ненужный гол, потом старались выровнять игру – и это получилось. В третьем периоде доминировали, но, опять же, потеря концентрации – и получили ненужный третий гол, играя в большинстве. Однако парни – красавцы, нашли в себе силы, характер и довели матч до победы», — приводит слова Кокорева официальный сайт КХЛ.
«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 12 очков после девяти игр. «Трактор» находится на седьмой строчке Востока, заработав девять очков за девять матчей.
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