Дмитрий Кокорев высказался об удачном старте «Сочи» в сезоне

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев высказался об удачном старте команды в 16-м сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Собравшись летом с парнями, договорились, что мы должны стать одним коллективом, одной семьёй. В принципе, это получается, и мы живём одной целью, одной задачей – выигрывать, поэтому дай бог, чтобы так шло дальше. Завтра у команды будет отдых, после этого соберёмся и будем готовиться к следующему матчу со «Спартаком». Нас ждёт интересный выезд с соперниками, которых можно назвать фаворитами», — приводит слова Кокорева официальный сайт КХЛ.

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 12 очков после девяти игр. В следующем матче южане встретятся с московским «Спартаком» 26 сентября.