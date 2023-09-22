Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Витязь. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дмитрий Кокорев высказался об удачном старте «Сочи» в сезоне

Дмитрий Кокорев высказался об удачном старте «Сочи» в сезоне
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев высказался об удачном старте команды в 16-м сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Собравшись летом с парнями, договорились, что мы должны стать одним коллективом, одной семьёй. В принципе, это получается, и мы живём одной целью, одной задачей – выигрывать, поэтому дай бог, чтобы так шло дальше. Завтра у команды будет отдых, после этого соберёмся и будем готовиться к следующему матчу со «Спартаком». Нас ждёт интересный выезд с соперниками, которых можно назвать фаворитами», — приводит слова Кокорева официальный сайт КХЛ.

«Сочи» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 12 очков после девяти игр. В следующем матче южане встретятся с московским «Спартаком» 26 сентября.

Материалы по теме
«Сочи» впервые с 2019 года одержал пять побед подряд в регулярном чемпионате КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android