Ветеран СКА Станислав Литовко: воспоминания о блокаде могут вдохновить нынешних хоккеистов

Легендарный вратарь СКА 89-летний Станислав Литовко считает, что разговоры о блокаде Ленинграда могут вдохновить современных хоккеистов на победы.

«СКА было очень важно прервать серию поражений. При этом у неудач были объективные причины. Да, обычные болельщики могут начать критиковать, но важно понимать, что предсезонка ещё, по сути, не закончилась. Роман Ротенберг правильно сделал, что скорректировал подготовку – в плей-офф это очень пригодится.

Впереди сложный выезд на Дальний Восток – могу только передать слова поддержки команде и главному тренеру. У них всё есть – они постепенно вышли из предсезонки, игра обязательно пойдёт. Самое важное – это настрой. Он начинается с вечера предыгрового дня – надо пораньше лечь спать, настроиться и победа придёт.

Что касается слов Романа Ротенберга про прорыв блокады. Понимаете, у меня отец и мать погибли, защищая Ленинград по время войны. Все, у кого есть медаль за оборону Ленинграда – настоящие герои. Пусть сейчас много хоккеистов не из нашего города, но им тоже можно объяснить, рассказать, за команду какого города они выступают. Уверен, что это действительно может вдохновить ребят. Даже в мою бытность игроком и тренером приходилось использовать подобную мотивацию. Бывает, идёт тяжёлая игра, ещё и на открытом воздухе, на морозе. Мы проигрываем после первого-второго периода. Соберёмся в раздевалке и между собой: «Давайте соберёмся ребята, мы же ленинградцы, блокадники. Давайте выиграем этот матч». Простые слова, но мы после них выходили и побеждали. Я сам общаюсь с внуками, по случаю рассказываю им про войну, про то, что перенёс Ленинград во время блокады. Эти жизненные беседы очень важны», — сказал Литовко в интервью «Чемпионату».