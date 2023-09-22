Ротенберг: я родился в Ленинграде, прорыв блокады имеет для меня огромное значение

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о прорыве блокады Ленинграда. Ранее он назвал «прорывом блокады Ленинграда» победу в матче КХЛ с «Северсталью» (4:1), так армейцы завершили серию поражений.
«Я родился в Ленинграде. В моей семье есть люди, которые пережили блокаду. Каждый год в январе мы, наша команда, наш клуб, весь наш город отмечают дату её прорыва. Вот уже 12 лет мы играем в форме «Ленинград», приглашаем на трибуны людей, видевших лично эту трагедию — одну из величайших в истории человечества.
В команде мы часто приводим этих людей в пример. Рассказываем как с помощью стойкости, героизма, любви к жизни они пережили худшие времена ради будущих поколений. Сами мы не жили в те годы, но знаем тех, кто имел этот опыт. Крайне важно передать его молодому поколению, рассказать, как трудно может быть в нашей жизни, показать настоящие ценности. Всей командой мы смотрим много фильмов о Великой Отечественной войне, поддерживаем наших ветеранов, делаем все, чтобы память о них не угасала.
Я живу и работаю в родном городе. Прорыв блокады Ленинграда имеет для меня огромное значение, как пример мужества и любви к жизни, вместе с которыми даже самые худшие обстоятельства могут быть преодолены», — написал Ротенберг в телеграм-канале.
- 22 сентября 2023
-
09:05
-
09:05
-
08:58
-
08:41
-
08:40
-
08:20
-
08:10
-
07:50
-
04:58
-
04:19
-
04:05
-
03:24
-
02:40
-
02:30
-
01:00
- 21 сентября 2023
-
23:48
-
23:35
-
23:30
-
23:19
-
23:10
-
23:05
-
23:00
-
22:50
-
22:41
-
22:21
-
22:06
-
22:00
-
21:55
-
21:51
-
21:48
-
21:38
-
21:21
-
21:16
-
21:11
-
21:01