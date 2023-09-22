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Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал сухое поражение от «Автомобилиста»

Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал сухое поражение от «Автомобилиста»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мнением о встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиге с «Автомобилистом». Уфимцы потерпели поражение со счётом 0:1. «Салават» проиграл впервые после трёх победных матчей. Подопечные Козлова не смогли распечатать ворота соперника в первый раз в нынешнем регулярном чемпионате.

«Неплохое начало с нашей стороны, контролировали шайбу. Соперник был более удачливый. Было много позитивных моментов, от которых мы будем отталкиваться. Почему тяжело даётся два матча с «Автомобилистом» вход в зону? Не проблема. У них плотная команда, опытные ребята, габаритные, которых тяжело пройти в обороне. У нас были качественные моменты, не хватило хладнокровия, чтобы их реализовать.

Почему на время большинства Лещенко и Шаров меняют фланги? Шаров играл всегда под воротами. Мы на одну игру его попробовали слева. Лещенко всегда справа. Многие думали, что Зоркина взяли для большинства, а он там не играет? Кто думал, что он для большинства? Ему есть над чем работать. Движение, передачи, надо прибавлять. Он хороший защитник, но рано выдавать такой кредит доверия.

Нет ли травм и у Гуськова и Пустозёрова? Нет. Они готовятся к «Ак Барсу», — приводит слова Козлова официальный сайт «Салавата Юлаева».

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