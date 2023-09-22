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«Салават Юлаев» всухую проиграл «Автомобилисту», прервав победную серию

«Салават Юлаев» всухую проиграл «Автомобилисту», прервав победную серию
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2023, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Раздьяконов (Леонтьев, Макеев) – 27:55 (5x5)    

Первый период прошёл без голов. На 28-й минуте Владислав Раздьяконов вывел екатеринбургскую команду вперёд. Очки за результативные передачи получили Владислав Леонтьев и Алексей Макеев. Голкипер уральской команды Евгений Аликин оформил шат-аут.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» 24 сентября в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Автомобилист» 25 сентября примет «Авангард».

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