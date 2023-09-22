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ЦСКА и СКА сейчас одновременно находятся вне зоны плей-офф на Западе КХЛ

ЦСКА и СКА сейчас одновременно находятся вне зоны плей-офф на Западе КХЛ
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Минское «Динамо» обыграло «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:2) и сместило ЦСКА с восьмого места в Западной конференции.

Белорусская команда набрала семь очков, как и армейцы, но сыграла на одну встречу меньше (восемь против девяти). Таким образом, ЦСКА опустился на девятое место. Примечательно, что строчкой ниже располагается другой армейский клуб — СКА. У санкт-петербургской команды шесть очков в восьми матчах. Третьим клубом Запада, не проходящим в плей-офф на данный момент, является «Витязь» (три очка).

Напомним, в Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).

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