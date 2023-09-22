Минское «Динамо» нанесло «Витязю» 9-е поражение в 10 матчах, прервав свою серию проигрышей

В Минске на стадионе «Минск-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1).
На 16-й минуте Станислав Яровой, реализовав численное большинство, вывел гостей вперёд. На 19-й минуте Роман Горбунов сравнял счёт. На 28-й минуте Сэм Энас сделал счёт 2:1 в пользу минчан. На 52-й минуте Илья Аркалов в большинстве восстановил равенство. На 56-й минуте Владислав Кодола забил третий гол в ворота «Витязя».
Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ 24 сентября «Динамо» примет «Торпедо». «Витязь» сыграет только 26 сентября — подмосковная команда дома также встретится с нижегородским клубом.
- 22 сентября 2023
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