Тамбиев: хотел бы, чтобы некоторые в «Адмирале» засунули свои языки куда подальше

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев эмоционально прокомментировал поражение в домашнем матче с московским «Динамо» (4:5).
«Робкое начало матча? Тут дело в уровне. Да, «Динамо» очень мощно выглядело и мы не справлялись, в этом я с вами соглашусь. Молодец Хомченко, что в первом периоде он удержал нас в игре. Но здесь всё вместе. Проиграны стыки, единоборства… Ну проиграна была практически вся борьба. На последние 12 минут мы перешли на игру в три звена. Мне пришлось посадить людей, которые выпадали из игры, и вот тогда пошла игра.
Команда раскрепостилась, но для этого мне пришлось посадить трёх игроков. Игра состоит из ошибок, из проигранных микродуэлей, из проигранных вбрасываний и проигранных вещей. У нас половина нападающих сегодня просто-напросто проиграли всю борьбу. Здесь выпускаешь свежего игрока, который не играл в прошлом матче, и он «привозит» нам два гола. Проигранное вбрасывание и гол в меньшинстве, когда его как стоячего обкатывают. Честно скажу – проблем хватает. Постараемся их исправить. Мне понравились последние 10–12 минут, когда играли в три звена. Вот тогда команда зазвенела. Можно порадоваться за молодого защитника Никитина, который сегодня гол забил.
У нас от некоторых очень много болтовни. Много говорят, а мало делают. Я хотел бы, чтобы они свои языки засунули куда подальше и начали работать и пахать, как это делало «Динамо». Вот это мне хочется видеть. У меня в прошлом сезоне столько говорунов не было в команде. Некоторые игроки столько болтают, что диву даёшься. Честное слово. Извините за эмоции», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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