Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов о победе СКА над «Амуром»: я с самого начала сказал, что у команды наладятся дела

Крикунов о победе СКА над «Амуром»: я с самого начала сказал, что у команды наладятся дела
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал победу петербургской команды в матче с «Амуром» (4:0).

«В победе СКА, конечно, нет ничего удивительного. Я с самого начала сказал, что у команды наладятся дела, даже когда было пять поражений подряд. «Амур» — хороший соперник, но армейцы были просто на голову сильнее. Все говорили: зачем СКА забрал себе вратаря Плешкова? Сегодня все увидели зачем. Ещё перед началом сезона также многие задавали вопрос, зачем питерцам такой игрок, как Алистров. Сейчас, если посмотреть его игру и изучить статистику, все вопросы отпадут.

Посмотрите, как заиграли Гальченюк, Кадейкин, а ведь они до сих пор не набрали стопроцентную форму, их лучшую игру мы ещё увидим.

Грицюк, Хайруллин и Хуснутдинов попали в запас? Они не попали в запас, а просто им дали отдохнуть. Впереди шестиматчевый выезд, поэтому команде понадобятся свежие игроки», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».

Материалы по теме
Дебютный гол Гальченюка в КХЛ принёс победу СКА в матче с «Амуром»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android