Крикунов о победе СКА над «Амуром»: я с самого начала сказал, что у команды наладятся дела

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал победу петербургской команды в матче с «Амуром» (4:0).
«В победе СКА, конечно, нет ничего удивительного. Я с самого начала сказал, что у команды наладятся дела, даже когда было пять поражений подряд. «Амур» — хороший соперник, но армейцы были просто на голову сильнее. Все говорили: зачем СКА забрал себе вратаря Плешкова? Сегодня все увидели зачем. Ещё перед началом сезона также многие задавали вопрос, зачем питерцам такой игрок, как Алистров. Сейчас, если посмотреть его игру и изучить статистику, все вопросы отпадут.
Посмотрите, как заиграли Гальченюк, Кадейкин, а ведь они до сих пор не набрали стопроцентную форму, их лучшую игру мы ещё увидим.
Грицюк, Хайруллин и Хуснутдинов попали в запас? Они не попали в запас, а просто им дали отдохнуть. Впереди шестиматчевый выезд, поэтому команде понадобятся свежие игроки», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».
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