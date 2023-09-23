Крикунов о победе СКА над «Амуром»: я с самого начала сказал, что у команды наладятся дела

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал победу петербургской команды в матче с «Амуром» (4:0).

«В победе СКА, конечно, нет ничего удивительного. Я с самого начала сказал, что у команды наладятся дела, даже когда было пять поражений подряд. «Амур» — хороший соперник, но армейцы были просто на голову сильнее. Все говорили: зачем СКА забрал себе вратаря Плешкова? Сегодня все увидели зачем. Ещё перед началом сезона также многие задавали вопрос, зачем питерцам такой игрок, как Алистров. Сейчас, если посмотреть его игру и изучить статистику, все вопросы отпадут.

Посмотрите, как заиграли Гальченюк, Кадейкин, а ведь они до сих пор не набрали стопроцентную форму, их лучшую игру мы ещё увидим.

Грицюк, Хайруллин и Хуснутдинов попали в запас? Они не попали в запас, а просто им дали отдохнуть. Впереди шестиматчевый выезд, поэтому команде понадобятся свежие игроки», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».