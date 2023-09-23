Дебютный гол Гальченюка в КХЛ принёс победу СКА в матче с «Амуром»

В Хабаровске прошёл очередной матч КХЛ, в котором «Амур» принимал СКА. Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.

Во втором периоде матча дебютную шайбу в КХЛ забросил нападающий СКА Алекс Гальченюк с передач Владимира Алистрова и Сергея Толчинского в большинстве. Свой первый гол в КХЛ американский форвард забил в девятой игре. В третьем периоде форвард оформил дубль, доведя количество своих очков в КХЛ до четырёх. Отметим «сухой» матч голкипера петербургских армейцев Артемия Плешкова.

СКА одержал вторую победу подряд, после того как клуб закончил пятиматчевую серию поражений. Сегодняшняя игра с «Амуром» является первой в шестиматчевой выездной серии петербургской команды. «Амур» потерпел третье домашнее поражение кряду.