Дебютный гол Гальченюка в КХЛ принёс победу СКА в матче с «Амуром»
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В Хабаровске прошёл очередной матч КХЛ, в котором «Амур» принимал СКА. Встреча закончилась уверенной победой гостей со счётом 4:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 4
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Алистров – 01:16 (5x5) 0:2 Гальченюк (Алистров, Толчинский) – 36:16 (5x4) 0:3 Гальченюк (Кадейкин) – 51:56 (5x5) 0:4 Глотов (Алистров) – 56:58 (5x5)
Во втором периоде матча дебютную шайбу в КХЛ забросил нападающий СКА Алекс Гальченюк с передач Владимира Алистрова и Сергея Толчинского в большинстве. Свой первый гол в КХЛ американский форвард забил в девятой игре. В третьем периоде форвард оформил дубль, доведя количество своих очков в КХЛ до четырёх. Отметим «сухой» матч голкипера петербургских армейцев Артемия Плешкова.
СКА одержал вторую победу подряд, после того как клуб закончил пятиматчевую серию поражений. Сегодняшняя игра с «Амуром» является первой в шестиматчевой выездной серии петербургской команды. «Амур» потерпел третье домашнее поражение кряду.
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