Мартемьянов: лидеры «Амура» — пока только на бумаге, на поле я их абсолютно не видел

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов выразил своё разочарование результатом домашнего матча со СКА (0:4).

«Хотел бы отметить заряженность соперника, прекрасную игру вратаря, а ещё команда и в обороне, и в атаке играла очень агрессивно, мощно. По игре нашей команды — проваленный первый период, сейчас разбираемся, что случилось. Безобразное выполнение игрового задания всей командой, большие претензии к нашим лидерам. Пока на бумаге, на поле я их абсолютно не видел. Наш вратарь — единственный, кто сражался до конца. Большое ему спасибо за матч.

По игре команды скажу, что безобразная игра. Ни выполнения игрового задания, ни самоотдачи — ничего не было. К сожалению, это третий проигранный матч дома. Перед болельщиками хочу извиниться. Вину с себя ни в коем случае не снимаю. Я отвечаю за всё и прежде всего виню себя. В ближайшие дни будем разбираться с составом, кое-кто, возможно, уже поедет в Высшую лигу. Может, кто-то будет выставлен на драфт отказов. У нас в лиге уже это началось, будем продолжать», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.