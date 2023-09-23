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Крикунов — о словах Ротенберга про блокаду Ленинграда: такие примеры нужны молодёжи

Крикунов — о словах Ротенберга про блокаду Ленинграда: такие примеры нужны молодёжи
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов высказал мнение о словах главного тренера СКА Романа Ротенберга, назвавшего победу над «Северсталью» (4:1) прорывом блокады. Армейский клуб этой победой прервал пятиматчевую серию поражений.

«Роман Ротенберг сравнил хоккей с блокадой Ленинграда? Я не понимаю, зачем вы про это спрашиваете. Ветераны СКА, сам Роман всё давно объяснили – я читал их высказывания. Тут нет сравнения – такие примеры нужны молодым хоккеистам, особенно тем, кто не знает историю. Мы не то что должны, мы обязаны рассказывать молодому поколению про такие события, чтобы люди знали, как трудно может быть и как из этих трудностей нужно выбраться», — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».

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