Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Нефтехимик — Авангард. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сочи» заключил односторонний контракт с голкипером Никитой Богдановым

«Сочи» заключил односторонний контракт с голкипером Никитой Богдановым
Аудио-версия:
Комментарии

«Сочи» заключил односторонний контракт с голкипером Никитой Богдановым. Как сообщает пресс-служба сочинского клуба, соглашение с вратарём рассчитано до конца текущего сезона КХЛ. Ранее вратарь находился в команде на просмотровом контракте.

28-летний вратарь является воспитанником петербургского хоккея, за карьеру выступал в командах системы СКА, ХК «Тамбов», «Нефтяник» (Альметьевск), «Динамо» (Санкт-Петербург). В прошлом сезоне провёл 28 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ за «СКА-Нева», отражая 91,5% бросков с коэффициентом надёжности 2,49. В плей-офф за четыре игры отразил 92,4% бросков с коэффициентом надёжности 2,27.

Голкипер является победителем Универсиады (2019), в сезоне-2019/2020 имел контракт с ХК «Сочи», но не провёл за команду ни одной встречи.

Материалы по теме
Дмитрий Кокорев высказался об удачном старте «Сочи» в сезоне
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android