«Сочи» заключил односторонний контракт с голкипером Никитой Богдановым. Как сообщает пресс-служба сочинского клуба, соглашение с вратарём рассчитано до конца текущего сезона КХЛ. Ранее вратарь находился в команде на просмотровом контракте.
28-летний вратарь является воспитанником петербургского хоккея, за карьеру выступал в командах системы СКА, ХК «Тамбов», «Нефтяник» (Альметьевск), «Динамо» (Санкт-Петербург). В прошлом сезоне провёл 28 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ за «СКА-Нева», отражая 91,5% бросков с коэффициентом надёжности 2,49. В плей-офф за четыре игры отразил 92,4% бросков с коэффициентом надёжности 2,27.
Голкипер является победителем Универсиады (2019), в сезоне-2019/2020 имел контракт с ХК «Сочи», но не провёл за команду ни одной встречи.
- 23 сентября 2023
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