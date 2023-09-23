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Ничушкин обратился к одноклубникам после скандального инцидента с пьяной женщиной

Ничушкин обратился к одноклубникам после скандального инцидента с пьяной женщиной
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин обратился к одноклубникам после скандального инцидента с пьяной женщиной в разгар плей-офф. В апреле в номере российского форварда нашли пьяную женщину, которой требовалась медицинская помощь. Самого Ничушкина увели, в серии первого раунда с «Сиэтл Кракен» он больше не появился. «Колорадо» уступил «кракенам» — 3:4 и вылетел из плей-офф.

«Ребята, я хочу поблагодарить всех вас за то, что поддерживали меня», — приводит слова Ничушкина The Athletic.

Напомним, во время плей-офф в номере Ничушкина была обнаружена пьяная женщина. После этого хоккеист покинул расположение команды и более не играл. В прессе возникали различные слухи, но конкретных комментариев не поступало ни от команды, ни от самого Ничушкина.

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