Галимов налетел на вратаря, Шварёв и Зайцев врезались в борт. Фото победы «Спартака»

23 сентября в Москве на льду «Мегаспорта» состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимал челябинский «Трактор». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 3:2.
Дублем в составе москвичей отметился нападающий Шейн Принс. Отметим вторую шайбу форварда, которую он забросил в меньшинстве после грубой ошибки вратаря «Трактора» Зака Фукале. За «Трактор» забивали Антон Бурдасов и Александр Рыков.
Победную шайбу в овертайме после великолепной комбинации забросил Павел Порядин.
Для «Трактора» это поражение стало третьим подряд. В следующем матче челябинцы встретятся в Тольятти с местной «Ладой» 25 сентября. «Спартак» одержал вторую победу кряду и 26 сентября дома встретится с «Сочи».
Лучшие фото с матча «Спартак» — «Трактор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 23 сентября 2023
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