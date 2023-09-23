Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Галимов налетел на вратаря, Шварёв и Зайцев врезались в борт. Фото победы «Спартака»

23 сентября в Москве на льду «Мегаспорта» состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимал челябинский «Трактор». Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 3:2.

Дублем в составе москвичей отметился нападающий Шейн Принс. Отметим вторую шайбу форварда, которую он забросил в меньшинстве после грубой ошибки вратаря «Трактора» Зака Фукале. За «Трактор» забивали Антон Бурдасов и Александр Рыков.

Победную шайбу в овертайме после великолепной комбинации забросил Павел Порядин.

Для «Трактора» это поражение стало третьим подряд. В следующем матче челябинцы встретятся в Тольятти с местной «Ладой» 25 сентября. «Спартак» одержал вторую победу кряду и 26 сентября дома встретится с «Сочи».

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Трактор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.