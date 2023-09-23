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Никита Задоров рассказал, какую реакцию получил после скандального интервью

Никита Задоров рассказал, какую реакцию получил после скандального интервью
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Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров рассказал, какую реакцию получил после резонансного интервью российскому журналисту Юрию Дудю*. Хоккеист сообщил, что ему пришло много сообщений.

«За последние несколько дней я получил много личных сообщений, много сообщений от россиян, украинцев, белорусов, много из Чехии, Финляндии, Швеции, со всей Европы. Люди оказывают огромную поддержку. В моих социальных сетях около 99,99% сообщений положительные», — приводит слова Задорова TSN.

Кроме того, Задоров отметил, что «ненастоящим людям» из России потребуется несколько дней, чтобы отправить отрицательные отзывы.

«Поэтому я ожидаю, что некоторые из них тоже зайдут на мою страницу», — добавил хоккеист.

*признан иноагентом в РФ

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