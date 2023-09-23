Никита Задоров рассказал, какую реакцию получил после скандального интервью
Поделиться
Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров рассказал, какую реакцию получил после резонансного интервью российскому журналисту Юрию Дудю*. Хоккеист сообщил, что ему пришло много сообщений.
«За последние несколько дней я получил много личных сообщений, много сообщений от россиян, украинцев, белорусов, много из Чехии, Финляндии, Швеции, со всей Европы. Люди оказывают огромную поддержку. В моих социальных сетях около 99,99% сообщений положительные», — приводит слова Задорова TSN.
Кроме того, Задоров отметил, что «ненастоящим людям» из России потребуется несколько дней, чтобы отправить отрицательные отзывы.
«Поэтому я ожидаю, что некоторые из них тоже зайдут на мою страницу», — добавил хоккеист.
*признан иноагентом в РФ
Комментарии
- 23 сентября 2023
-
21:05
-
20:57
-
20:53
-
20:50
-
20:42
-
20:32
-
20:08
-
19:52
-
19:36
-
19:29
-
19:26
-
19:20
-
19:14
-
18:38
-
18:30
-
18:16
-
18:05
-
17:54
-
17:34
-
17:27
-
17:20
-
17:05
-
16:54
-
16:43
-
16:40
-
16:25
-
16:00
-
15:54
-
15:49
-
15:27
-
15:05
-
14:51
-
14:45
-
14:21
-
14:00
Партнерский контент