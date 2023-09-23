«Виннипег» представил стильную голубую альтернативную форму на новый сезон НХЛ

«Виннипег Джетс» в своих социальных сетях представил стильный альтернативный комплект формы на сезон-2023/2024 Национальной хоккейной лиги.
Новая экипировка «реактивных» выполнена в голубых цветах. На плечах, груди и в нижней части джерси есть красная и синяя полоса — классические оттенки «Виннипега». Шорты синие.
Фото: Социальные сети «Виннипега»
Напомним, в минувшем сезоне «Джетс» лишь в последних матчах добыл путёвку в плей-офф. «Реактивные» набрали 95 очков в 82 матчах и заняли восьмое место в Западной конференции. В первом раунде «Виннипег» попал на будущего чемпиона — «Вегас Голден Найтс». «Реактивные» проиграли серию в пяти матчах — 1-4.
Новый сезон «Виннипег Джетс» начнёт в гостях с «Калгари Флэймз». Встреча запланирована на 12 октября 2023 года в 5:00 мск.
- 23 сентября 2023
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