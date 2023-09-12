«Виннипег» назвал имя третьего в истории команды капитана
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Нападающий Адам Лаури стал третьим в истории капитаном «Виннипег Джетс», сообщает пресс-служба канадского клуба.
До 30-летнего форварда капитанами команды были Эндрю Лэдд и Блейк Уилер. Напомним, двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Каролины Харрикейнз» и «Чикаго Блэкхоукс» Лэдд завершил карьеру в 37 лет 10 сентября 2023 года.
Лаури в прошлом регулярном сезоне провёл за «Джетс» 82 матча, в которых забросил 13 шайб и отдал 23 результативные передачи, набрав в общей сложности 36 очков. В плей-офф на счету форварда 5 матчей и 5 (4+1) результативных баллов.
Новый сезон «Виннипег Джетс» начнёт в гостях с «Калгари Флэймз». Встреча запланирована на 12 октября 2023 года в 5:00 мск.
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