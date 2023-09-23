Капризов — о провале в прошлом сезоне: я очень голоден, мой огонь точно разгорелся

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился ожиданиями перед стартом сезона-2023/2024 НХЛ. Кроме того, российский форвард прокомментировал провал в прошлом плей-офф. Капризов пропустил концовку регулярного чемпионата из-за травмы, но вернулся к розыгрышу Кубка Стэнли.
«Я сохраняю спокойствие. Но, конечно, очень мотивирован, очень голоден, и мой огонь точно разгорелся.
Я не играл месяц. Такое было впервые, потому что, когда я выступал в КХЛ, не помню, чтобы не играл четыре-пять недель. Просто пропускаю один-два матча — и всё.
Плей-офф — это всегда другой хоккей — не такой, как в регулярном чемпионате. Надо играть сильнее, быстрее и тактичнее. Важна игра в большинстве, в меньшинстве. Посмотрим. Я старался быть лучше и не совершать тех ошибок, которые сделал в прошлом плей-офф», — приводит слова Капризова Star Tribune.
- 23 сентября 2023
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