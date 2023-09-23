The Athletic рассказал, кто из россиян проводил время с Капризовым в США летом

Журналисты The Athletic Майкл Руссо и Джо Смит поговорили с российским нападающим «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым и задали ему ряд вопросов. Лидер «дикарей» рассказал, кто из соотечественников занимался с ним во Флориде.
«Во Флориде, по его словам, на льду находился большой российский контингент, в который входили Кирилл Марченко, Андрей Кузьменко, Никита Задоров и Дмитрий Куликов.
Летом ему нравилась погода в Миннесоте. Хотя в это межсезонье ему не удалось побывать на озере, он продолжает совершенствовать свой английский, общаясь с товарищами по команде и смотря такие фильмы, как «Моя большая греческая свадьба». Этим летом он действительно сыграл несколько партий в гольф, что подготовило его к лучшему выступлению на благотворительном мероприятии «Уайлд» на Королевском поле для гольфа на озере Элмо в понедельник», — говорится в сообщении.
- 23 сентября 2023
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