The Athletic: у Капризова не было возможности вернуться в родную Россию в это межсезонье

Журналисты The Athletic Майкл Руссо и Джо Смит поговорили с российским нападающим «Миннесоты Уайлд» Кириллом Капризовым и задали ему ряд вопросов. Лидер «дикарей» рассказал, где проводил межсезонье. Капризов не возвращался в Россию.

«У Капризова не было возможности вернуться в родную Россию в это межсезонье после испытаний по возвращению в Северную Америку в прошлом июне и июле. Но он был в потрясающем настроении после того, как вместо этого провёл лето в Миннесоте и Южной Флориде, а также отдохнул в Италии и Турции. Он никогда раньше не был в Италии, и его любимой частью, конечно же, была еда», — говорится в сообщении.

Отметим, что в прошлом сезоне у Капризова возникли проблемы с тем, чтобы вернуться в Америку.