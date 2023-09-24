«Всё стало построже, начиная с телефонов» Форвард «Салавата» — об изменениях в раздевалке

Белорусский форвард «Салавата Юлаева» Иван Дроздов рассказал о системе игры уфимского клуба и ужесточении бытовых требований по сравнению с прошлым сезоном КХЛ.

«Салават» — очень системная команда. Тренеры подробно выстраивают тактику и все, как по единой системе, выполняют её. А так хоккей везде один. Система много из чего состоит, начиная с раздевалки и заканчивая домом. Всё по полочкам. И на лёд ты выходишь и знаешь, куда откроется партнёр, куда нужно ехать, где подстраховать и помочь. Это большое слово и много мелочей в него входит.

Чем выделяется Виктор Козлов? Виктор Николаевич, наверное, менее эмоциональный где-то на скамейке. Но очень много подсказывает на льду, в раздевалке, везде. Старается своим опытом помогать, особенно нам нападающим, мелочам уделять внимание.

Изменились ли требования? Да, наверное, в плане быта стало строже. Но на льду он был требовательным и раньше. Всё стало построже, начиная с телефонов. Их сейчас запретили полностью – нельзя на арене пользоваться, чтобы мы были сконцентрированы именно на хоккее. Оставляем все дела свои за ареной, а тут уже думаем только о хоккее», — цитирует Дроздова «БИЗНЕС Online».

Напомним, в прошлом сезоне «Салават Юлаев» в первом раунде Кубка Гагарина уступил «Адмиралу» в шести матчах.