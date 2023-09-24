Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс выразил желание играть в бригаде меньшинства

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс рассказал, что хочет получить место в бригаде меньшинства «Мэйпл Лифс».
«Когда у вас на одного игрока меньше на площадке, появляется много моментов, когда нужно читать игру. Я чувствую, что хорошо владею клюшкой и могу помочь команде в обороне. Я бы хотел, чтобы меня выпускали в меньшинстве.
Когда выходишь в большинстве против таких парней, как Патрис Бержерон или Брэд Маршан, нужно всегда быть начеку. Они не только хороши в защите, но могут и перехватывать шайбу и устраивать контратаки. Конечно, каждый раз так не получится, но возможности определённо есть. Я бы хотел ими воспользоваться», – цитирует Мэттьюса пресс-служба лиги.
Мэттьюс в прошлом сезоне НХЛ провёл лишь 3 минуты и 29 секунд при игре в меньшинстве. Форвард занял первое место по числу блокированных бросков среди нападающих НХЛ.
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