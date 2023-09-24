Артемий Панарин рассказал, чем занимается в США после возвращения из России

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, что после возвращения в США смотрит прошлогодние игры клуба, чтобы найти ошибки в своей игре.

«Обычно, когда я приезжаю после лета в России, начинаю смотреть прошлогодние игры. Стараюсь чему-то научиться, увидеть и понять свои ошибки», — приводит слова Панарина пресс-служба «Рейнджерс» в «Твиттере».

Напомним, в регулярном чемпионате сезона-2022/2023 Национальной хоккейной лиги Панарин принял участие в 82 матчах, в которых забросил 29 шайб, отдал 63 результативные передачи и в общей сложности записал на свой счёт 92 очка. В плей-офф российский нападающий отыграл в семи встречах, отметившись двумя голевыми пасами. «Рейнджерс» в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли — 2023 уступили «Нью-Джерси Дэвилз» (3-4 — в серии).