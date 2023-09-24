«Паспорт России? Я родился в своей стране и хочу играть за неё». Криштоф — о натурализации
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Словацкий нападающий «Сочи» Михал Криштоф рассказал о своём отношении к получению российского паспорта.
«Лично я бы так делать [получать паспорт России] не стал. Я родился в своей стране и хочу играть за неё. Но другие могут принять такое решение по другим причинам. Может, из-за хоккея или семьи, не знаю. Но я бы не стал, тем более в Словакии нет второго гражданства. Насколько я знаю, если получаешь паспорт другой страны, словацкий надо сдать», — сказал Криштоф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
В текущем сезоне Криштоф сыграл девять матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.
Полную версию эксклюзивного интервью с Михалом Криштофом читайте на «Чемпионате» завтра, 25 сентября.
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