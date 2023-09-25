Криштоф — об отстранении от сборной Словакии: решения принимаю не я

Словацкий нападающий «Сочи» Михал Криштоф рассказал об отстранении от национальной команды из-за игры в Континентальной хоккейной лиге.

«Конечно, всегда ведь хочется представлять свою страну. Я всегда с радостью ехал в сборную, когда меня звали, где бы ни играл. Это большая честь, все в детстве мечтают играть за сборную. Но эти решения принимаю не я, а моё дело — играть в хоккей. Не знаю, справедливо это или нет. Надо просто принять эту ситуацию», — сказал Криштоф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

В текущем сезоне Криштоф сыграл девять матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.

Полную версию эксклюзивного интервью с Михалом Криштофом читайте на «Чемпионате» сегодня, 25 сентября.