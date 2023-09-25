Криштоф: Кокорев по меркам России — более мягкий тренер. Это здорово
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Словацкий нападающий «Сочи» Михал Криштоф рассказал о работе с главным тренером южан Дмитрием Кокоревым.
«Кокорев знает, что делает и чего хочет от нас. Это самое важное. Наша команда — как семья, все общаются, настроение хорошее, недовольных нет. С такой атмосферой в команде легче бороться за выход в плей-офф. Он не орёт на игроков? По меркам России он более мягкий. Это здорово, обстановка дружелюбная», — сказал Криштоф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
В текущем сезоне Криштоф сыграл девять матчей, в которых забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач. «Сочи» после девяти сыгранных встреч набрал 12 очков и занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
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