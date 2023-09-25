«Все говорили — что происходит, как это?» Криштоф — о плей-офф «Адмирала»

Словацкий нападающий «Сочи» Михал Криштоф рассказал об игре в плей-офф-2023 в составе «Адмирала».

«Бронза Олимпиады — главный момент в карьере, наверное, его может перебить только олимпийская медаль более высокого достоинства. Но прошлый плей-офф тоже останется в памяти. Никто не ждал от нас такого. Мы обыгрывали топ-клубы, все говорили — что происходит, как это вообще? Мы поймали волну, которая донесла нас до второго раунда. Отличный был сезон.

При счёте 1-3 с «Ак Барсом» все думали, что серия уже закончена. В Казани все зрители уже были готовы праздновать выход в финал конференции, но мы смогли выиграть тот матч и вернуть серию домой. Но, к сожалению, там соперник как будто вышел на другой уровень. После матча все, конечно, расстроились, но уже через пару дней осознали, что это был отличный сезон», — сказал Криштоф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.