Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Металлург Мг. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Все говорили — что происходит, как это?» Криштоф — о плей-офф «Адмирала»

«Все говорили — что происходит, как это?» Криштоф — о плей-офф «Адмирала»
Аудио-версия:
Комментарии

Словацкий нападающий «Сочи» Михал Криштоф рассказал об игре в плей-офф-2023 в составе «Адмирала».

«Бронза Олимпиады — главный момент в карьере, наверное, его может перебить только олимпийская медаль более высокого достоинства. Но прошлый плей-офф тоже останется в памяти. Никто не ждал от нас такого. Мы обыгрывали топ-клубы, все говорили — что происходит, как это вообще? Мы поймали волну, которая донесла нас до второго раунда. Отличный был сезон.

При счёте 1-3 с «Ак Барсом» все думали, что серия уже закончена. В Казани все зрители уже были готовы праздновать выход в финал конференции, но мы смогли выиграть тот матч и вернуть серию домой. Но, к сожалению, там соперник как будто вышел на другой уровень. После матча все, конечно, расстроились, но уже через пару дней осознали, что это был отличный сезон», — сказал Криштоф в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Материалы по теме
«Если хотят, пусть выскажут мне в лицо!» Словак из «Сочи» — об игре в России
Эксклюзив
«Если хотят, пусть выскажут мне в лицо!» Словак из «Сочи» — об игре в России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android